Bắt 3 cán bộ xã ‘ăn chặn’ tiền phụ cấp của cấp dưới

Ngày 6.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ của UBND xã Vĩnh Thịnh (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để điều tra về tội “ lợi dụng chức vụ , quyền hạn trong thi hành công vụ”.