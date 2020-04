Bắt 3 nghi can mua bán ma túy, tàng trữ nhiều hung khí

Sáng 7.4, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) đã khám xét căn nhà của nghi phạm Quách Bổn, ở ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, H.Đông Hải, phát hiện ma túy cùng nhiều hung khí.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thêm hai nghi phạm là Nguyễn Minh Hoàng và Huỳnh Minh Oai, cùng ở xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải. Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 bịt ma túy "đá", 3 mã tấu, 1 dao tự chế, 1 cây chĩa, 1 khò gas giả súng, 5 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Ma túy, hung khí cùng tang vật liên quan bị công an thu giữ tại nhà Quách Bổn ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây lực lượng công an phát hiện tại nhà Quách Bổn thường xuyên có nhiều người lạ mặt vào ban đêm đến để mua bán ma túy . Vụ việc gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó, lực lượng công an lên kế hoạch triệt phá.

Lực lượng công an khám xét tại căn nhà của Quách Bổn ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Bổn, Nguyễn Minh Hoàng và Huỳnh Minh Oai để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ hung khí.