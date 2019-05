Bắt 3 nghi phạm ép chủ máy gặt lúa nộp 'lệ phí' ở Nghệ An

Ngày 16.5, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Trần Văn Mạnh (37 tuổi), Phạm Công Bảo (32 tuổi, đều ngụ xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) và Nguyễn Bá Sự (27 tuổi, ngụ H.Yên Thành, Nghệ An) đề điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản . Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an cũng thu giữ 4 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu.