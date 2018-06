Bắt 3 người giả công an nhằm tụ tập gây rối

Hôm qua (16.6), Công an Q.1 (TP.HCM) bắt giữ Trần Quốc Đạt, Vũ Quốc Huy (đều 39 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Nguyễn Hùng Thái (23 tuổi, ngụ Q.1) để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giả lực lượng công an nhân dân (CAND).



Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.HCM, khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, trên đường tuần tra, lực lượng nghiệp vụ của Công an Q.1 phát hiện Thái tại khu vực công viên 30.4 mặc sắc phục CAND, đội mũ vải lưỡi trai in huy hiệu CAND nhưng không đeo bảng tên, thắt lưng, giày không phải của CAND nên tiến hành kiểm tra. Thái không xuất trình được giấy tờ của ngành, đơn vị công tác; trong người có 1 còng số 8, nên lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an Q.1 làm việc. Đáng lưu ý, trên cổ tay Thái đeo một vòng dây màu đỏ như dấu hiệu nhận diện...

Cùng ngày, Công an Q.1 phát hiện Đạt, Huy mặc áo khoác thể thao có hình huy hiệu CAND và dòng chữ Bộ Công an - Công an TP.HCM, đang di chuyển trên đường nên tiến hành kiểm tra hành chính. Một trong hai người xuất trình một thẻ tuần tra thuộc lực lượng CSGT do Bộ Công an cấp và cơ quan công an đang xác minh thẻ này thật hay giả. Tuy nhiên, theo một cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Công an TP.HCM, lực lượng công an không trang bị loại áo khoác mà Đạt, Huy mặc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Đạt, Huy, Thái sử dụng trang phục CAND giả, nhằm trà trộn vào đám đông tụ tập gây rối...

Chiều 16.6, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Trụ (36 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, ngày 11.6, Trụ đến Công ty Pou Yuen (trên QL1, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) làm việc, thấy nhiều công nhân tụ tập gây rối nên cũng tham gia. Khi Công an TP điều động nhiều lực lượng đến phối hợp với Công an Q.Bình Tân giữ an ninh trật tự tại khu vực thì nhiều công nhân dùng gạch đá tấn công cảnh sát cơ động, trong đó Trụ bê một cục đá hơn 30 kg đập vào đầu 1 cảnh sát cơ động. Từ hình ảnh trích xuất camera, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân mời Trụ lên làm việc và nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Trụ khai do tối 10.6 nhậu say nên sáng 11.6 không làm chủ được hành vi...