Bắt 5 nghi phạm dùng súng và hung khí hỗn chiến trên quốc lộ 1A

Ngày 21.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi phạm, trong đó có 2 anh em ruột, để điều tra về tội giết người

5 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tùng Lâm (33 tuổi), Nguyễn Quốc Thảo (30 tuổi, em trai Lâm), Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Trần Công Tiến (41 tuổi, trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Giáp (24 tuổi, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, đầu năm 2018, anh Nguyễn Xuân Thông (31 tuổi, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ) vào xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) mở cơ sở dịch vụ tài chính và giao cho một đàn em làm chủ. Thời gian sau đó, Lâm cũng mở cửa hàng dịch vụ tài chính ngay sát cơ sở của anh Thông. Do cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh nên chủ hai cơ sở xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần thách thức nhau qua điện thoại.

Đến chiều ngày 16.10, anh Thông điều khiển xe ô tô hiệu Huyndai Santafe mang biển số 38A - 164.77 chở theo Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) vào gặp Lâm để “nói chuyện”. Biết anh Thông đang trên đường vào, Lâm rủ em trai mình là Thảo cùng 3 người bạn là Tuấn, Tiến, Giáp lên xe bán tải mang biển số 38C - 085.83 đi tìm nhóm đối phương để dằn mặt.

Ảnh Tân Kỳ Khẩu súng mà công an thu được tại hiện trường vụ hỗn chiến

Khi xe của anh Thông đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Kỳ Anh thì bị nhóm của Lâm phát hiện đuổi theo. Sau nhiều vòng rượt đuổi, khi đến đoạn thuộc địa phận xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) xe của Lâm đâm mạnh vào xe của anh Thông.

Ngay lập tức, Tuấn ngồi trên xe của anh Thông mở cửa bước xuống, lấy khẩu súng tiến về xe của nhóm đối phương dọa bắn. Thấy vậy, nhóm của Lâm lao vào khống chế và dùng kiếm chém vào người Tuấn khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm của Lâm lên xe rời khỏi hiện trường. Tuấn được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt nhóm nghi phạm gây án. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng COL RULO có 5 viên đạn, 1 thanh kiếm và 1 gậy kim loại. Hai chiếc xe của hai nhóm bị hư hỏng nhẹ. Đến ngày 18.10, nhóm của Lâm bị công an bắt giữ.