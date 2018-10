Bắt 5 nghi phạm vụ nổ súng, truy sát trong đêm ở Thanh Hóa

tin liên quan Nổ súng trong đêm tại thành phố Thanh Hóa, 4 người bị thương

Ngày 19.10, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP.Thanh Hóa, cho biết đã bắt giữ 5 nghi phạm trong vụ 2 nhóm dùng súng, dao, kiếm hỗn chiến, làm náo loạn đường phố tối 18.10. Hai nhóm do Tuấn Anh, còn gọi là Tuấn Anh “ngáo” và Cường, thường gọi là Cường “gấu” (đều ngụ TP.Thanh Hóa) cầm đầu. Công an đang khẩn trương truy bắt các nghi phạm bỏ trốn để điều tra, xử lý.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 18.10, người dân ở đường Lê Hoàn, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa (gần Trường THPT Nguyễn Trãi) nghe súng nổ . Tiếp đó, nhiều người thuộc 2 nhóm do Cường và Tuấn Anh cầm đầu lao vào chém nhau.

2 người bị bắn và đâm chém gục tại chỗ. Công an TP.Thanh Hóa đến hiện trường nhưng các đối tượng đã bỏ trốn, để lại 2 người bị thương.

Khi người dân đưa 2 người bị thương vào Bệnh viện đa khoa TP.Thanh Hóa cấp cứu thì khoảng 10 đối tượng thuộc 1 trong 2 nhóm trên cầm theo dao, kiếm quay lại, bám đuổi theo. Nhóm này xông vào bệnh viện truy sát, đâm chém các nạn nhân và bạn của các nạn nhân, khiến 3 người khác bị thương. Khi cảnh sát đến bệnh viện, nhóm này vẫn tìm các nạn nhân tấn công, khiến cảnh sát phải nổ súng trấn áp. Lúc đó, băng nhóm này mới tẩu thoát khỏi hiện trường.

5 người bị thương được Bệnh viện đa khoa TP.Thanh Hóa chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị, đã qua cơn nguy kịch.

Ngay trong đêm, Công an TP.Thanh Hóa điều tra và truy bắt được 5 nghi phạm (của cả 2 nhóm), thu giữ 1 khẩu súng tự chế. Bước đầu, công an xác định do mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau trên phố, 2 nhóm này hỗn chiến.