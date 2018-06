Bắt 7 người tấn công Cảnh sát cơ động, đập phá xe Công an ở Phan Rí Cửa

Theo đó, tối 16.6, Cơ quan CSĐT đã bắt giam 7 người, đều có hộ khẩu thường trú tại TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong.

Qua điều tra ban đầu, theo Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong, có cơ sở, chứng cứ chứng minh những người này đã tham gia gây rối, chống lại người thi hành công vụ; tấn công Cảnh sát cơ động và đập phá ô tô của Công an trên QL 1, tại cầu Nam, thuộc TT.Phan Rí Cửa vào ngày 10.6.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong đang tiến hành củng cố hồ sơ, lấy lời khai của các nghi can này để tìm ra những người khác đã tham gia gây rối và chống người thi hành công vụ, đập phá xe công an.