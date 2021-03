Bắt băng cho vay nặng lãi từ Bình Dương mang hung khí về An Giang đòi nợ

Tối 2.3, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng đi xe từ Bình Dương về An Giang cưỡng đoạt tài sản . Băng nhóm này có dấu hiệu cho vay nặng lãi.