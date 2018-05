Bắt băng trộm táo tợn, thu giữ đồng phục, bảng tên công an, còng số 8

Ngày 18.5, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa triệt phá một băng trộm táo tợn do Nguyễn Minh Nhật Tân (tức Tân “nhóc”, 18 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM) cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, băng trộm này gồm 7 con nghiện ma túy, thường tụ tập tại các tiệm internet trên địa bàn ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) chơi bời, sau đó đợi đến khuya thì mang hung khí đi ăn trộm.

Ảnh: C.T.V Tân được xác nhận là người cầm đầu băng trộm

Rạng sáng 17.5, trinh sát của Đội CSHSĐN hướng Nam theo dõi, bắt Tân cùng Nguyễn Hoàng Bảo (tức Bảo “ốm”, 18 tuổi, quê An Giang, tạm trú H.Bình Chánh), thu giữ 1 con dao, 1 ĐTDĐ, 1 bộ trang phục Công an Nhân dân, 1 còng số 8, 1 bảng tên Công an Nhân dân mang tên T.Q.T. Qua khai thác, các trinh sát bắt giữ thêm 5 đồng bọn khác của Tân "nhóc", Bảo "ốm".

Tại trụ sở công an, bước đầu băng nhóm này khai nhận mới đây đã thực hiện 4 vụ trộm, trong đó có 1 vụ đột nhập ở ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, lấy trộm một số tài sản, trang phục công an, cùng công cụ hỗ trợ nói trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.