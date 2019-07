Bắt bị can lập 10 công ty buôn bán hóa đơn tổng giá trị trên 440 tỉ

Ngày 1.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh (32 tuổi, ngụ tại thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính.