Bắt bị can trong nhóm 'côn đồ nhí' chém dã man thiếu niên gục tại chỗ

Ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Vũ Tuấn Anh (20 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Bị can này nằm trong nhóm “côn đồ nhí” chém dã man thiếu niên 16 tuổi gục tại chỗ, xảy ra gần Trường THPT Minh Đạm (xã Phước Hưng) mà Báo Thanh Niên đã thông tin trước đó.

Bị can Tuấn Anh và hung khí chém nạn nhân Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, chiều 7.3, Trường (ngụ TT.Long Hải) và Lê Gia Bảo (ngụ xã Phước Hưng) có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau do va chạm giao thông.

Tối cùng ngày, Bảo rủ nhóm bạn của mình hơn 10 người từ 14 – 20 tuổi, trong đó có Vũ Tuấn Anh, Phan Hoàng Khoa (16 tuổi, ngụ TT.Long Hải) cầm theo hung khí đến nhà của Trường để giải quyết nhưng không có Trường ở nhà.

Lúc này, em L.V.S (16 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh) hay tin Trường xảy ra đánh nhau lúc chiều với Bảo nên cùng 2 người bạn đi xe máy đến thăm.

Khi S. điều khiển xe máy chở 2 người bạn vào hẻm nhà của Trường thì lúc này nhóm Bảo chạy ra. Nhóm của Bảo thấy S. và 2 người bạn liền đuổi đánh.

Khi đến gần đối diện Trường THPT Minh Đạm, Tuấn Anh và Khoa đuổi kịp S. Tuấn Anh dùng dao tự chế chém liên tục vào người của S., còn Khoa dùng một cục gạch ném trúng mặt của S. làm gãy 5 cái răng. S, bị chém và ném đá nên gục tại chỗ, được giám định bị thương tích 12%.

Liên quan đến nhóm “côn đồ nhí” này, một cán bộ Công an H.Long Điền cho biết, Khoa và một số bị can khác đã bị bắt giam trước đó do ngày 16.1 chém em N.T.D (16 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh) gây thương tích 38%. Trong thời gian Khoa và các bị can khác (chủ yếu ở tuổi vị thành niên) được tại ngoại thì Khoa lại tiếp tục tham gia vụ chém em S.