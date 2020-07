Bắt cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tham ô tài sản

Sáng 22.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kha Văn Bốn (38 tuổi, cán bộ Phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi tham ô tài sản

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An tại bản Văng Môn (xã Nga My, H.Tương Dương, Nghệ An), ông Bốn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án. Số tiền ông Bốn chiếm đoạt là hàng trăm triệu đồng.

Chuồng bò, một trong số các hạng mục tại đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho người Ơ Đu ẢNH CTV

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2017 và phân khai kinh phí vào năm 2019 do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Kinh phí để thực hiện đề án là hơn 27,7 tỉ đồng, trong đó riêng hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc là 67 chuồng với mức đầu tư hơn 12,6 tỉ đồng (bình quân gần 190 triệu đồng/chuồng).

Ngoài ra, đề án còn hỗ trợ con giống gia súc 5,1 tỉ đồng; hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất hơn 5,3 tỉ đồng; hỗ trợ cỏ, giống ngô, phân bón và các vật tư thiết yếu phục vụ nuôi, trồng và chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm hơn 1,5 tỉ đồng.