Bắt cóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi, bị bắt giữ trên đường bỏ trốn

Liên quan vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Gia Lai, ngày 23.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này và Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bàn giao Nguyễn Lê Hoàng Phương (28 tuổi, trú H.Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) và cháu bé bị Phương bắt cóc cho Công an TP.Pleiku (Gia Lai) tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý.