Bắt cựu trưởng đài hóa thân liên quan đến bảo kê hỏa táng ở Nam Định

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao vụ vay tiền qua app cùng các nghi can cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02), tiếp tục điều tra.