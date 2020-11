Bắt 'đại ca xã hội đen' Thái 'Lâm' ở Thái Bình

Chiều 4.11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Thái (thường gọi Thái “Lâm”, 43 tuổi, ngụ xã An Ninh, H.Tiền Hải), Trần Văn Quân (30 tuổi, ngụ xã Đông Phong, H.Tiền Hải), Lại Xuân Hoàn (32 tuổi, ngụ xã Đông Phong, H.Tiền Hải) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Các quyết định trên đều đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trước đó, ngày 1.11, tại H.Tiền Hải, trinh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên và một số người khác có liên quan. Ngày 1.11, Vũ Văn Thái (thường gọi Thái “Lâm”) không có ở nơi cư trú, sau đó đã đến cơ quan công an trình diện.

Được biết, ổ nhóm tội phạm do " ông trùm " Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn H.Tiền Hải từ lâu, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bản thân "ông trùm" này cũng đã từng vào tù vì vi phạm pháp luật.

Các hoạt động phạm tội chủ yếu của nhóm này được xác định gồm bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh , doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Trước đó, hồi năm 2016, Vũ Văn Thái cùng đồng bọn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về tội "cưỡng đoạt tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Đây là băng nhóm do Thái "Lâm" cầm đầu, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" trong thời gian khá dài, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.

Theo cáo trạng của vụ án trên, từ năm 2010 đến tháng 9.2015, trên địa bàn H.Tiền Hải, Thái "Lâm" và đồng bọn đã thực hiện hành vi đe dọa, cưỡng ép để lấy tiền đối với các công ty, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở kinh doanh, buôn bán. Ổ nhóm này đã thực hiện tổng cộng 13 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền 258 triệu đồng.

Các bị cáo sau đó bị tuyên phạt các mức án từ 15 tháng đến 7 năm 6 tháng tù. Riêng Vũ Văn Thái bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".