Ảnh: Ngọc Thắng

Đoàn Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn vào viếng nguyên chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh