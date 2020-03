Bắt đầu xét xử vụ 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Sáng 10.3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ đối với 8 bị cáo, trong vụ án “ cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ ” ra ra vào năm 2019.

Để phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng xét xử quyết định, những người không liên quan không được vào trong phòng xử án Ảnh Minh Hải

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra công tác quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa)

Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, gồm có: ông Lê Mạnh Hà (58 tuổi, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3, làm Trưởng đoàn) và các thanh tra viên Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi), Nguyễn Hưng (44 tuổi), Dương Văn Bằng (58 tuổi), Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Đoàn Thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện có nhiều vi phạm trong công tác quản lý ngân sách và xây dựng cơ bản liên quan đến các doanh nghiệp, nên đã có hành vi ép buộc doanh nghiệp đưa tiền để bỏ qua sai phạm.

Các bị cáo và những người làm chứng tại phiên tòa Ảnh Minh Hải

Khoảng 15 giờ ngày 18.4.2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc đang nhận tiền của một đơn vị bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Từ lời khai của bà Cúc và các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an tiếp tục tiến hành bắt giữ những thành viên còn lại của Đoàn thanh tra.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 3 người để điều tra về tội đưa hối lộ. Các bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ đều là chủ doanh nghiệp có hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, gồm: Nguyễn Gia Hải (47 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam, có địa chỉ ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa); Trần Ngọc Tài (53 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, có địa chi tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa); và Nguyễn Cao Châu (35 tuổi, ngụ tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa), là kỹ sư một doanh nghiệp (không tên) trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Theo lịch xét xử, dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 10-11.3, nhưng tại phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa cho biết cũng chưa xác định được phiên tòa sẽ diễn ra trong mấy ngày, tùy vào mức độ phức tạp của vụ án.