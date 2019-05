Bắt được cá lạ 150 kg trên sông Cổ Chiên, nghi là cá heo quý hiếm

[VIDEO] Bắt được cá "khủng" nghi là cá heo chuột trên sông Cổ Chiên

Sáng 15.5, rất đông người dân kéo đến nhà ông Phan Văn Thái (49 tuổi, ngụ ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, H.Chợ Lách, Bến Tre ) để xem con cá lạ nặng khoảng 150 kg do vợ chồng ông Thái bắt được trong lúc thả lưới trên sông Cổ Chiên.

ẢNH: XUÂN PHÚC Cận cảnh con cá lạ, nghi là cá heo chuột

Ông Thái cho biết, như thường lệ, tối 14.5, ông cùng vợ đi đánh cá trên sông Cổ Chiên, đoạn gần cầu Cổ Chiên (thuộc xã Thành Thới A, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre).

Đến 2 giờ ngày 15.5, thấy lưới động mạnh, biết là dính cá to, ông Thái liền nhảy xuống sông kiểm tra thì phát hiện trong lưới có một con cá rất to và dài. Do cá quá nặng không đem lên ghe được nên ông cùng vợ cột lưới lại kéo về nhà.

“Khi kéo cá về tới nhà, tôi nhờ bà con xung quanh phụ đem lên bờ nhưng mở ra thì không biết cá gì. Người thì nói giống cá ông, người thì nói giống cá heo , do con cá chết nên phải ướp nước đá để đó chứ giờ không biết làm sao nữa”, ông Thái nói.

ẢNH: XUÂN PHÚC Chưa biết làm gì với con cá lạ, ông Thái ướp nước đá để bảo quản

Quan sát bằng mắt thường, con cá có màu đen huyền, dài khoảng 2,3 m, nặng khoảng 150 kg. Bên trong miệng cá không có răng, đầu tròn, phía đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ. Một số người dân tra cứu thông tin trên mạng internet thì cho rằng đây là cá heo chuột quý hiếm (cá heo vaquita, có tên khoa học là Phocoena Sinus, cá heo mặt chuột - PV), đang bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, cũng có người khẳng định đây là cá heo sông, tên khoa học là Irrawaddy dolphin, hay cá nược Minh Hải.

Theo ông Thái, ông làm nghề đánh cá hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ bắt được con cá lạ như vầy. Đến hơn 9 giờ cùng ngày (15.5), con đường bê tông dẫn vào nhà ông Thái vẫn chen kín người ra vào để tận mắt, tận tay sờ vào con cá lạ.