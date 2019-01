Bắt giam 2 kiểm soát viên thị trường 'làm tiền' thầy lang

Chiều 18.1, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 kiểm soát viên thị trường thuộc Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An là Trương Văn Cường và Võ Thành Vinh để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 4.12.2018, ông Cường, ông Vinh và ông Nguyễn Thanh Thủy (nhân viên lái xe) đi xe của Cục Quản lý thị trường Nghệ An đến nhà ông Vi Văn Hùng (ngụ xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương; hành nghề bốc thuốc lá gia truyền chữa trị gãy xương) đề nghị kiểm tra hồ sơ bốc thuốc của ông Hùng theo đơn tố cáo của người dân.

Do ông Hùng không có giấy phép hành nghề nên bị đoàn thông báo sẽ bị phạt từ 50 - 60 triệu đồng. Sau đó, ông Cường gợi ý ông Hùng “lót tay” để bỏ qua vi phạm và ông Hùng đã đưa cho đoàn 6 triệu đồng. Việc kiểm tra này được camera an ninh trong nhà ông Hùng ghi lại.

Sau khi bị “làm tiền”, ông Hùng đã làm đơn tố cáo gửi công an. Tuy nhiên, Đội Quản lý thị trường số 8 lại cho rằng, đây là hành vi mạo danh cán bộ quản lý thị trường để “làm tiền” người dân. Khi hình ảnh trong camera an ninh ghi lại hình ảnh các kiểm soát viên này có mặt tại nhà ông Hùng được trích xuất, Đội Quản lý thị trường số 8 mới thừa nhận có cán bộ của đội đến làm việc.

Ngày 27.12.2018, một người tự xưng là cán bộ quản lý thị trường đến nhà đưa cho ông Hùng phong bì đựng 6 triệu đồng.

Hình ảnh kiểm tra hồ sơ hành nghề bốc thuốc của ông Hùng do camera ghi lại

Trả lời phóng viên Thanh Niên sau khi vụ việc bị vỡ lở, ông Nguyễn Hồng Phong, Cục phó Cục Quản lý thị trường Nghệ An, cho biết trong tháng 12.2018, Đội Quản lý thị trường số 8 không có kế hoạch kiểm tra cơ sở bốc thuốc nam của ông Hùng.

Ngày 4.1, Cục Quản lý thị trường Nghệ An ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ nêu trên và đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Ông Nguyễn Hồng Phong cho biết, theo tường trình ban đầu của 3 người này, trên đường đi công tác về, họ có ghé vào nhà ông Hùng để mua thuốc cho người thân, tiện thể kiểm tra hồ sơ, thủ tục bốc thuốc của ông Hùng nhưng không nhận tiền của ông Hùng.