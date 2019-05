Bắt giam 4 bị can liên quan vụ phá rừng ở lâm phận Lâm trường Trường Sơn

Ngày 8.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trọng Hà (47 tuổi, ở TT.Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch), Nguyễn Đức Cảnh (47 tuổi), Hồ Văn Vương (34 tuổi), Hồ Văn Hinh (30 tuổi) và Hồ Văn Thi (26 tuổi, cùng ở xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh) về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà, Cảnh, Vương, Hinh và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thi để tiếp tục điều tra, xử lý vụ phá rừng

Ảnh: Anh Minh Hà (bên trái) và Cảnh tại cơ quan công an

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 13.3, lực lượng kiểm lâm H.Quảng Ninh phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 329, thuộc lâm phận Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn (Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại).

Đến ngày 18.3, UBND H.Quảng Ninh thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra hiện trường rừng phát hiện có 45 cây gỗ bị chặt hạ; trong đó có 17 cây gõ, 26 cây lim, 2 cây chua. Các cây đều bị chặt khúc, cưa xẻ thành hộp, một số đã được đưa khỏi hiện trường chỉ còn lại hơn 16 m 3 bìa bắp, cành nhánh và một số khúc hộp.

Quá trình kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện 67 hộp gỗ gõ và lim với khối lượng gần 5 m3 tập kết giấu cách hiện trường khoảng 500 m. Cơ quan chức năng xác định thiệt hại là hơn 98 m3 với tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngày 18.4, Công an H.Quảng Ninh xác lập chuyên án để truy xét vụ phá rừng nói trên. Quá trình dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an huyện đã làm rõ 5 bị can trên đã thực hiện vụ phá rừng.