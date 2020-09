Bắt giam bảo vệ trường học nhiều lần hiếp dâm học sinh lớp 7

Ngày 25.9, Công an H.Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Thuận (67 tuổi, ngụ xã Hồng Thành, H.Yên Thành) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.