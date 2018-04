Bắt giám đốc công ty bảo vệ nổ súng hỗn chiến giữa đường

Người dân kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông không đầu nên cấp tốc báo công an. Nghi phạm, một người hàng xóm của nạn nhân, ngay sau đó bị bắt giữ.

Ngày 7.4, Công an xã An Bình, H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã phát đi thông báo tìm người đánh rơi 10 triệu đồng đến công an liên hệ nhận lại.