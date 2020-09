Bắt giam kế toán Hội Người mù Thanh Hóa, tham ô hơn 1 tỉ đồng

Ngày 6.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Vân, kế toán Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình làm kế toán Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, Vân đã tham gia kinh doanh tiền ảo bitcoin và thua lỗ nên đã lập nhiều hồ sơ, chứng từ khống để rút tiền chi tiêu cá nhân.

Lực lượng công an lấy lời khai của bị can Vân Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Cụ thể, lợi dụng ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa là người bị khiếm thị, Vân đã lấy con dấu khắc chữ ký của ông Quyết, lập hồ sơ, chứng từ khống rút tiền của Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa từ kho bạc nhà nước. Tổng số tiền Nguyễn Thị Hồng Vân đã rút và tham ô là hơn 1,1 tỉ đồng

Sau khi kinh doanh thua lỗ hết tiền, và việc lập hồ sơ khống đã bị bại lộ, cuối tháng 8 vừa qua, Vân đã không đến cơ quan làm việc mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến đầu tháng 9, khi bị cơ quan chức năng truy tìm, Vân đã đến cơ quan công an tự thú và bị bắt giữ.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.