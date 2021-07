Bắt giam nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bảo Lộc vì tàng trữ ma túy

Cùng bị khởi tố, bắt giam trong vụ án này có Đỗ Mạnh Cường (24 tuổi, ngụ thôn 2, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) và Đào Thị Tố Uyên (25 tuổi, ngụ P.2, TP. Bảo Lộc)

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Bảo Lộc phối hợp Công an xã Lộc Nga kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn xã Lộc Nga (TP.Bảo Lộc), lực lượng Công an phát hiện có 4 người (2 nam, 2 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Bùi Khởi Minh, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bảo Lộc.

Tại hiện trường, Công an phát hiện, thu giữ 3 gói nilon chứa chất ma túy. Bước đầu Minh khai nhận đã đặt mua ma túy qua mạng xã hội Facebook, sau đó rủ những người còn lại tới nhà nghỉ trên thuê phòng để tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Công an Bảo Lộc tiếp tục điều tra vụ án nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Bảo Lộc cùng một số người khác tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.