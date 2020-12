Bắt giam nữ thủ quỹ Công ty TNHH Ánh Thái Dương vì tham ô 11 tỉ đồng

Sáng 23.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Hữu Tú Trân (42 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, là thủ quỹ của Công ty TNHH Ánh Thái Dương, có trụ sở Q.12), để điều tra về hành vi “tham ô tài sản” . Theo đó, bị can Trân đã tham ô của công ty 11 tỉ đồng. Tiến hành khám xét, công an thu giữ được hơn 1,1 tỉ đồng và 40.000 USD.