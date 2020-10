Bắt giữ 100 tấn đường cát nhập lậu

Ngày 13.10, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển 100 tấn đường cát lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 12.10, tổ công tác Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an H.An Phú tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, phát hiện chiếc ghe mang số hiệu CT-076.12 lưu thông trên sông Hậu theo hướng từ biên giới Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên truy đuổi.