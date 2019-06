Bắt giữ 2 anh em ruột 'quen tay' cướp giật tài sản

Ngày 25.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Thái Văn Thơm (44 tuổi) và Thái Văn Hùng (38 tuổi, em ruột Thơm; cùng ngụ xã Phan, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) cho Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Theo hồ sơ công an, từ đầu tháng 5 đến nay, cả hai đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản. Sau thời gian điều tra, lúc 11 giờ ngày 24.6, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an H.Gò Dầu và Công an H.Tân Châu bắt giữ Thơm và Hùng, thu giữ 2 xe gắn máy, 2 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu vàng, 1 triệu đồng… Cũng theo hồ sơ công an, Thơm và Hùng mỗi người có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản