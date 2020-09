Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ tông xe để giải cứu bạn

Ngày 29.9, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) bắt giữ Nguyễn Hoài Phong (biệt danh Phong “Quyền”, 34 tuổi, quê Tiền Giang) và 2 đồng phạm Nguyễn Trọng Nhân (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi “ bắt giữ người trái pháp luật ” và “ hủy hoại tài sản ”.

Theo điều tra, sáng 23.9, anh Duyên (32 tuổi) đang ngồi uống cà phê cùng người bạn tên Luân (29 tuổi) tại khu dân cư City Land (P.10, Q.Gò Vấp) thì Phong đến gọi Luân sang bàn khác để giải quyết chuyện nợ nần

Tại đây hai bên cự cãi dẫn đến ẩu đả. Cùng thời điểm, nhóm của Phong xuất hiện, khống chế Luân kéo ra ô tô 4 chỗ đậu trước quán.

Thấy vậy, anh Duyên lái xe bán tải lao vào hông xe nhóm Phong nhằm giải cứu anh Luân. Nhóm của Phong dùng gạch, ghế gỗ đập vỡ kính ô tô bán tải rồi lấy xe máy truy đuổi, đập phá. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh, một số người đã dùng điện thoại quay lại sự việc.

Sau khi thoát thân, anh Duyên và anh Luân đã đến Công an Q.Gò Vấp trình báo và công an đã bắt giữ 3 nghi phạm trên. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội, trong đó Phong đóng vai trò chủ mưu.