Bắt giữ băng nhóm từ Ninh Bình đến Tây Ninh cho vay nặng lãi

Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt tạm giữ hình sự 3 người để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi , gồm: Phạm Đức Điệp (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Lâm (28 tuổi), Đào Văn Hùng (46 tuổi); riêng Hoàng Văn Phi (44 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) được tại ngoại để điều tra.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 25.11, tại khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an thị xã Hoà Thành bắt quả tang Điệp đang thu tiền lãi của một người dân ngụ trên địa bàn huyện Châu Thành. Tang vật công an thu giữ gồm 24 triệu đồng và sổ ghi chép cho vay nặng lãi.