Bắt giữ gần 900 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 8.11, Công an P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn An Khang (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý.