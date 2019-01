Bắt giữ nghi phạm xưng là phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Trưa 27.1, Công an xã Nam Thái (H.Nam Đàn, Nghệ An) phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ ông Nguyễn Huy Hoàng (44 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) khi ông này đang xưng là phóng viên một tờ báo, ép một doanh nghiệp trên địa bàn đưa 11 triệu đồng để được “bỏ qua sai phạm”.

Khi bị bắt giữ, ông Hoàng trưng ra một tờ giấy giới thiệu là phóng viên của một cơ quan báo chí và chứng minh nhân dân nhưng giấy giới thiệu nghi bị làm giả.