Bắt giữ xe đua trái phép tông cảnh sát

Ảnh: Nguyên Bảo Xe máy gắn bộ phận trợ lực bị tạm giữ

Khoảng 13 giờ 30 ngày 19.5, nhận được tin báo của người dân về việc có cả trăm thanh niên điều khiển xe máy “độ chế” có dấu hiệu “đua xe” trên đường Lê Trọng Tấn (gần KCN Tân Bình, Q.Tân Phú) lập tức, Công an Q.Tân Phú điều động lực lượng CSGT, CSTT, CSCĐ, Công an P.Sơn Kỳ của quận phối hợp với Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM tổ chức ngăn chặn.