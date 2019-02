Bắt hai nghi can cướp trên 2 tỉ đồng của trạm thu phí cao tốc Dầu Giây

Sáng 8.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ được hai nghi can gây ra vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây vào sáng 7.2 (tức mùng 3 tết Kỷ Hợi).

Hai nghi can gồm: Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Tiền Giang). Cả hai bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữa vào khoảng 23 giờ tối ngày 7.2 tại ga Sài Gòn (TP.HCM).

Nam và Tuấn Anh đều là nhân viên cũ, làm việc tại trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sau khi bị bắt, lực lượng công an đã đưa hai nghi can về trụ sở Bộ Công an phía Nam lấy lời khai ban đầu, sau đó di lý về Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho hay trong sáng 8.2 cả hai đang được tiếp tục lấy lời khai ở Phòng Cảnh sát hình sự.

Theo lời khai ban đầu, sau khi cướp được tiền và thoát ra, cả hai chạy trốn bằng xe máy để sẵn bên ngoài, chạy được khoảng 3 km thì nghi can Trần Tuấn Anh ngã xuống đường bị thương ở chân.

Lúc này Nguyễn Vũ Hoàng Nam để Trần Tuấn Anh nằm lại tại đây còn Nam chạy xe máy đến gửi ở Bệnh viện đa khoa Long Khánh (thị xã Long Khánh, Đồng Nai, cách hiện trường gây án khoảng 5 km), rồi bắt xe đi TP.HCM.

Còn Trần Tuấn Anh nằm tại đó và trốn trong bụi, đến 19 giờ ngày 7.2 thì đi ra quốc lộ bắt xe lên TP.HCM gặp Nam như đã hẹn. Theo đó hai nghi can hẹn gặp ở ga Sài Gòn để chia tiền. Tại đây cả hai đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Về số tiền cướp được, Nam đã dùng mua khoảng 10 cây vàng, trong giỏ chỉ còn lại khoảng 100 triệu đồng. Hiện toàn bộ tang vật trên đã bị lực lượng công an thu giữ.

Trước đó, theo báo cáo nhanh từ Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), lúc 7 giờ ngày 7.2 đã xảy ra vụ cướp có vũ khí tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hai tên cướp trang bị súng, dao đã xông vào phòng Kế toán vé thẻ (phòng có két sắt đựng tiền thu phí) trong lúc nhân viên thực hiện xong công tác giao nhận ca (lúc này két sắt đang được mở để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3, ngày 6.2).