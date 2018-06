Bắt hai người Trung Quốc bị truy nã đặc biệt lẩn trốn ở Nha Trang

Ngày 7.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an truy bắt hai người Trung Quốc bị truy nã đặc biệt, đang lẩn trốn tại TP.Nha Trang.

Hai người bị bắt giữ là Xie Jin Ping (42 tuổi) và Xie Ying Po (39 tuổi), là anh em ruột, cùng trú tại TP.Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa, việc bắt giữ hai người trên được thực hiện theo công văn của Cục đối ngoại (Bộ Công an) về việc Bộ Công an Trung Quốc đề nghị Công an Việt Nam hỗ trợ truy bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt