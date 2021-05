Bắt hai nữ nhân viên 'Hội người Hàn' bảo lãnh chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra cũng bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thảo Ly (26 tuổi) và Phạm Thị Phúc (25 tuổi, cùng quê Quảng Nam, cùng làm việc tại Hội người Hàn miền Trung Việt Nam) về tội tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Cùng với lệnh bắt, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà trọ của Ly và Phúc tại đường Trần Văn Dư (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và đường Cù Chính Lan (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã triệt xóa đường dây bảo lãnh người thất nghiệp, lao động phổ thông tại Hàn Quốc núp bóng chuyên gia.

Sau khi dùng pháp nhân nhiều công ty để bảo lãnh, những người Hàn Quốc qua Đà Nẵng không làm việc cho công ty theo mục đích ban đầu mà hoạt động trái phép.

Phạm Thị Phúc bị bắt tạm giam ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt Nguyễn Trần Anh Tuấn (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Tổng hợp DK Global), Lê Xuân Thành (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Phi Anh Pro) và Tô My Hồng Anh (33 tuổi, nhân viên của Thành và Tuấn).

Theo điều tra, Anh chuyển cho Ly và Phúc danh sách 12 người Hàn Quốc do Công ty DK Global bảo lãnh theo diện chuyên gia, dù biết những người này là chuyên gia dỏm, không đủ điều kiện nhập cảnh nhưng hai nữ bị can vẫn hướng dẫn Tô My Hồng Anh chỉnh sửa, bổ sung, hợp thức hóa hồ sơ.