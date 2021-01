Bắt hai tên trộm thẻ ATM rồi hợp sức phá mật khẩu lấy 20 triệu đồng

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố Ngọc và Học về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của công an, trước đó, ngày 15.1, Ngọc rủ Học đến nhà chơi, Học đi ngang đường Thi Sách thì phát hiện một nhà dân sơ hở không khóa cửa liền lẻn vào trộm cắp tiền, điện thoại và thẻ ATM.

Học mang đến nhà Ngọc và cả hai mày mò phá được mật khẩu và rút hết 20 triệu đồng trong tài khoản, sau đó dùng để trả nợ và tiêu sạch.

Công an Q.Hải Châu cũng khuyến cáo, ngoài vụ trộm thẻ ATM này, vừa qua công an quận cũng nhận được phản ánh về các trường hợp bị trộm điện thoại và rút trộm tiền do chủ nhân cài các ứng dụng rút tiền qua điện thoại nhưng sơ hở trong việc cài đặt các bảo mật, dễ bị đối tượng xâm nhập.