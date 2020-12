Bắt hai vợ chồng thu tiền 'bảo kê' quán ăn trước cổng Bệnh viện đa khoa Nghệ An

Chiều 18.12, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn (29 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh) cùng 3 nghi phạm khác, trong đó có vợ Hoàn, để điều tra hành vi thu tiền “bảo kê” của các chủ quán ăn và hàng rong trước cổng Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Trước đó, từ phản ánh của người dân, Công an TP.Vinh phát hiện nhóm người do Nguyễn Văn Hoàn cầm đầu đến gặp chủ của 36 quầy hàng rong, quán ăn uống trước cổng Bệnh viện đa khoa Nghệ An thu phí "bảo kê" với số tiền mỗi tháng 150.000 đồng/quán.

Chủ quán nào phản ứng, không đưa tiền liền bị Hoàn cùng đồng bọn dùng dao phóng lợn, tuýp sắt đe doạ, đánh đập.

Gần đây, nhóm của Hoàn tăng giá "bảo kê" lên 500.000 đồng/tháng khiến một số chủ quán bất bình và đã xảy ra đụng độ giữa nhóm của Hoàn và một số chủ quán. Vụ việc khiến công an phải vào cuộc xử lý.

Sau khi thu thập chứng cứ, Công an TP.Vinh đã bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn, Trương Thị Mỹ Nhung (34 tuổi, vợ Hoàn), Nguyễn Văn Sinh (27 tuổi, em ruột của Hoàn), Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, cùng ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh), về hành vi gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, công an đang điều tra, thống kê số tiền mà nhóm này đã chiếm đoạt của các chủ quán để xử lý trước pháp luật.