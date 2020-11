Bắt kẻ lừa bán găng tay y tế cho người nước ngoài chiếm đoạt 57 tỉ đồng

Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyên là người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo . Nguyên có quen biết với ông Philip Leigh Mckenzie thông qua một người Thái Lan môi giới. Qua nói chuyện, biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài nên Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Philip.

Nguyên giới thiệu với ông Philip là mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove. Nguyên lấy một số hình ảnh trên mạng để tạo dựng một số hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất, hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove.

Ngoài ra, Nguyên thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại KCN Kim Tính, tỉnh Long An; đặt in khoảng 1.000 thùng carton và một số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove và mua khoảng hơn 10 thùng găng tay y tế thật đóng gói vào một số thùng carton , hộp mang nhãn hiệu Boowoo Glove hoặc đóng hộp rỗng (bên trong không có găng tay y tế).