Bắt khẩn cấp 3 nghi can cướp xe của ông già chạy xe ôm

Chiều 29.5, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Tích, tài xế xe ôm (67 tuổi, ngụ tại P.B’Lao, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị chém trọng thương cướp mất xe máy, đơn vị đã có lệnh bắt khẩn cấp 3 nghi can để điều tra làm rõ vụ việc.

Ba nghi can bị bắt gồm: Vũ Ngọc Hùng (33 tuổi), Vũ Ngọc Huân (31 tuổi, em trai của Hùng, cùng ngụ xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm) và Huỳnh Quang Đại (21 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc).

Ảnh: Trùng Dương Ông Nguyễn Văn Tích đang điều trị tại Bệnh viện

Theo Công an TP.Bảo Lộc, sau khi nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Tích (nạn nhân của vụ cướp), Công an TP.Bảo Lộc đã huy động lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua quá trình điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định: Hùng, Huân và Đại là những nghi can trực tiếp gây ra vụ cướp.

Thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án, chiều 28.5, khi các nghi can đang ở tại nhà riêng, Công an TP.Bảo Lộc đã đọc lệnh bắt các nghi can để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, Hùng khai nhận: Để kiếm tiền tiêu xài, trưa 26.5, Hùng đến khu vực Chợ cũ Bảo Lộc để tìm “con mồi”. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Hùng thấy ông Tích chạy xe ôm đang đứng chờ khách ở khu vực trung tâm TP.Bảo Lộc, nên nảy sinh ý định dụ vào chỗ vắng để cướp tài sản. Sau đó, Hùng đã gọi điện cho Vũ Ngọc Huân (em trai Hùng) và Huỳnh Quang Đại hẹn gặp ở Sân bay Lộc Phát (TP.Bảo Lộc) để cùng giúp sức thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau khi ông Tích chở Hùng vào một hẻm vắng, Huân và Đại chạy xe máy đuổi theo vượt lên dùng mã tấu chém túi bụi vào tay ông Tích. Sau đó, Huân và Đại tiếp tục truy sát ông Tích, cướp xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Cướp được xe máy, Hùng đem đi bán được 1,3 triệu đồng.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc), ông Tích bị chém gãy hở độ 3A (1/3 giữa xương quay trái), đứt gân duỗi cổ tay quay và đứt gân duỗi các ngón thứ 2, 3, 4 và 5 bàn tay trái. Sau khi nhập viện, các bác sĩ phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới phẫu thuật nối gân và cơ xong cho ông Tích.

Tại cơ quan công an, Hùng còn khai nhận thêm, đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ cướp khác trên địa bàn TP.Bảo Lộc, trong đó, có 1 vụ cướp xe ôm.

Cụ thể, vào ngày 24.5, với thủ đoạn tương tự, Hùng đã thuê một người lái xe ôm đang đứng tại trung tâm TP.Bảo Lộc chở vào xã Lộc Thanh (TP.Bảo Lộc). Sau đó, Hùng gọi điện cho Huân và Đại bám theo khi tới đường vắng chém vào vai và lưng của tài xế xe ôm để cướp tài sản. Nhưng người tài xế ôm này đã may mắn thoát thân nên các nghi can không thực hiện được ý đồ. Hai vụ cướp còn lại, Công an TP.Bảo Lộc đang điều tra, làm rõ.