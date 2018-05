Bắt khẩn cấp 4 nghi can đòi nợ thuê đâm chết người

Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình phối hợp với Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) bắt khẩn cấp 4 nghi can để điều tra hành vi giết người trong lúc đi đòi nợ thuê.



Tin 24h - Tin 360° - Thị trường

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0906 645 777

Email: Theo dõi tin tức Báo Thanh Niên trên các mạng xã hội.Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.Hotline:Email: thoisu@thanhnien.vn