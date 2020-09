Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết anh ruột

Chiều 16.9, Công an H.Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệp hiện trường và bắt khẩn cấp K’San (22 tuổi, ngụ tại thôn B’Đơ, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”; đồng thời, phối hợp cùng lực lượng Pháp Y Công an Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.