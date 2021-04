Bắt bị can Lê Chí Thành

YouTuber Lê Chí Thành bị xử phạt 750.000 đồng

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, trước đó bị can Lê Chí Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, nhằm thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đang tiến hành khám xét nơi cư trú của bị can này tại P.Tân Hưng Thuận, Q.12. Hiện vụ án đang được Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can cũng như những người có liên quan.