Bắt khẩn cấp phụ huynh bị tố dâm ô, xâm hại 6 nữ sinh tiểu học

Ngày 26.4, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã bắt khẩn cấp , tạm giữ ông N.T.T (47 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) để lấy lời khai, làm rõ về hành vi dâm ô , xâm hại 6 nữ sinh tiểu học.