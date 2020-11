Bắt khẩn cấp thầy giáo hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi

Ngày 1.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết vừa bắt khẩn cấp D.V.L (27 tuổi, quê Đồng Nai - thầy giáo dạy cấp 2) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi.

Theo điều tra từ công an, D.V.L là giáo viên đang công tác tại một trường trung học cơ sở thuộc TX.Dĩ An (Bình Dương). Khoảng tháng 7.2020, thông qua mạng xã hội , L. có kết bạn và nhắn tin nói chuyện với nữ sinh tên T. (12 tuổi, ngụ tại P.Long Bình, Q.9).

Ngày 28.10, L. tiếp tục chở em T. vào khách sạn để quan hệ tình dục. Sau khi em T. về nhà thì bị gia đình phát hiện. Gia đình kiểm tra điện thoại em T. phát hiện video quay nói trên nên đã đến công an trình báo.

Qua điều tra, công an xác định L. quan hệ tình dục với nữ sinh 12 tuổi là phạm tội hiếp dâm nên đã ra quyết định bắt khẩn cấp. Công an Q.9 đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao vụ việc thầy giáo L. hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi lên Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.