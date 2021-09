Bắt một người Trung Quốc điều hành kho hàng 10 tỉ đồng không rõ nguồn gốc

Ngày 16.9, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chen JinMing ( quốc tịch Trung Quốc ) để làm rõ tội “ buôn bán hàng giả ”, quy định tại điểm c, khoản 3, điều 192 bộ luật Hình sự.