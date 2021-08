Bắt nghi can buôn ma túy trốn truy nã mang theo 3 khẩu súng

Chiều 12.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Phạm Văn Ngọc (48 tuổi, ngụ xã Tây Thành, H.Yên Thành, Nghệ An), một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn hơn 1 năm qua.