Bắt nghi can gây nhiều vụ cướp giật trong đợt dịch Covid-19

Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Nguyên (25 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời mở rộng điều tra nhiều vụ án khác.

Chiều 4.6, chị Neang Chanh Đa (31 tuổi, ngụ An Giang) đi xe máy trên đường thuộc xã An Lập (H.Dầu Tiếng) thì bị đối tượng cướp giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Vụ việc sau đó được báo cho công an.

Qua điều tra, truy xét, đến trưa 5.6 Công an H.Dầu Tiếng đã bắt giữ được Nguyễn Trung Nguyên khi đang mang sợi dây chuyền đi bán ở một tiệm vàng trên địa bàn H.Bàu Bàng (Bình Dương) với giá hơn 15 triệu đồng.

Sau đó, Nguyên khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật khác trên địa bàn Bình Dương. Hiện Công an H.Dầu Tiếng đang thông báo tìm bị hại, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.