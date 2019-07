Bắt nghi can giật túi xách của cô gái lúc rạng sáng ở trung tâm TP.HCM

Rạng sáng 23.7, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm , Công an Q.1 (TP.HCM), đang tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo, thì phát hiện nghi can chạy xe máy BS 52H7 - 2716 có biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo. Lúc này nghi can đang chạy theo hướng từ Q.1 qua Q.6.

Túi xách và tài sản của nạn nhân Ảnh: Trác Rin

Sau đó, nghi can bất ngờ rẽ qua đường Trần Đình Xu (P.Cô Giang, Q.1). Khi thấy chị N.T.H (21 tuổi, ngụ Q.2), dừng xe máy bên đường, trên tay có cầm một túi xách, nghi can lập tức áp sát, giật túi xách rồi bỏ chạy hướng ra đường Võ Văn Kiệt.

Nhanh như chớp, các thành viên trong tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tăng tốc đuổi theo và khống chế, bắt gọn nghi can giật túi xách

Ngay sau đó, nghi can cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an P.Cô Giang để làm rõ. Tại đây, nghi can khai tên Lê Trường Chinh (29 tuổi, ngụ H.Nhà Bè). Kiểm tra túi xách, công an ghi nhận có 3,9 triệu đồng.

Hiện nghi can Chinh cùng tang vật được bàn giao cho Công an P.Cô Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giật túi xách.