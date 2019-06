Bắt nghi can thứ 5 trong vụ hủy hoại hơn 10 ha rừng thông

Ngày 12.6, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cùng Công an H.Lâm Hà, đưa 2 nghi can Bạch Đình Kế (37 tuổi, “Kế hâm”, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) và Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, “Huy Hiểu”, ngụ xã Đan Phượng, Lâm Hà), thực nghiệm hiện trường vụ án hủy hoại hơn 10 ha rừng thông tại Tiểu khu (TK) 292, xã Tân Thanh, Lâm Hà.