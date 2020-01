Bắt nghi phạm buôn ma túy sau 4 năm trốn truy nã

Ngày 7.1, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện, bắt giữ Lầu Bá Chớ (51 tuổi, ngụ xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) sau 4 năm đối tượng này gây án rồi trốn sang Lào.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2015, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Chớ và một nghi phạm khác hoạt động buôn bán ma túy tại nhà của Chớ ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn nên tiến hành bao vây, bắt giữ.

Phát hiện lực lượng công an, Chớ liền vào buồng ngủ lấy khẩu súng tự chế bắn thẳng vào lực lượng vây bắt. Đạn trúng vào người một trinh sát, nhưng rất may do trinh sát này mặc áo chống đạn nên chỉ bị thương ở tay.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Chớ nhanh chân rời khỏi hiện trường nên bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội chống người thi hành công vụ . Sau khi bỏ trốn vào rừng, Chớ ăn rau rừng để sống rồi vượt biên sang tỉnh Xiengkhuang (Lào).

Cuối tháng 12.2019, qua trinh sát, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Chớ đang sống trong lán ở tỉnh Xiengkhuang và phối hợp cơ quan chức năng Lào tổ chức vây bắt.

Trong đêm, khi Chớ đang ngủ say thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. Sau khi bị bắt, Chớ khai nhận, tại Lào, sợ tung tích bị lộ nên Chớ đổi tên rồi đi làm thuê kiếm sống và tối đến thì vào rừng ngủ trong lán trại để tránh bị phát hiện.